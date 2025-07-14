شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على العم قاتل ابن أخيه داخل فناء منزله "جريمة موثقة بالصوت والصورة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت شرطة مديرية بني الحارث، في العاصمة صنعاء، عن إلقاء القبض على المتهم "إبراهيم محمد الحمامي" (50 عامًا) بتهمة قتل ابن أخيه "طه غالب الحمامي" (27 عامًا) في جريمة صادمة وقعت داخل منزل الأسرة، وتم توثيقها بالفيديو، لتتحول إلى قضية رأي عام خلال ساعات.

وبحسب البيان الأمني، اندلعت مشادة كلامية بين الطرفين على خلفية خلاف قديم حول جدار مشترك بين منزليهما، قبل أن يتطور الموقف إلى إطلاق نار مباشر من بندقية آلية، أدت إلى وفاة المجني عليه في الحال.

الفيديو الذي وثّقته إحدى نساء الأسرة عبر الهاتف المحمول، أظهر لحظات إطلاق النار، وتم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل، مثيرًا موجة غضب وذهول لدى الرأي العام، وسط مطالبات بفرض العدالة ومعالجة تنامي ظاهرة العنف الأسري.

وتأتي هذه الجريمة بعد أشهر فقط من واقعة مشابهة في محافظة إب، حيث قُتل شاب آخر على يد عمه في ظروف متقاربة، ما دفع ناشطين للتحذير من انتشار هذه الحوادث في ظل تفاقم الانفلات الأمني، واتهامات متكررة للحوثيين بتعطيل منظومة العدالة والتساهل مع الجناة.

وأكد حقوقيون أن استمرار غياب الردع القانوني يسهم في تفشي العنف داخل البيوت، ويكشف هشاشة النظام القضائي في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصًا مع تزايد الشكاوى من تسيس القضاء وتراجع ثقة المواطنين بفعاليته.