شكرا لقرائتكم خبر عن الزنداني يعلق على حادثة المطار ويكشف المستور...هل انتهى دور هشام شرف؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، إن عملية القبض على هشام شرف، منتحل صفة وزير الخارجية لدى مليشيا الحوثي، تمثل مؤشرًا واضحًا على حالة التداعي والانهيار داخل صفوف المليشيا.

وأوضح الوزير في مقابلة تلفزيونية على قناة سهيل الفضائية أن خروج من كان يشغل منصبًا رفيعًا لدى الحوثيين بهذه الطريقة يؤكد “النتيجة الطبيعية لحالة اليأس التي وصل إليها كل من تعامل أو تعاون مع المليشيا الحوثية”