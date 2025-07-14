شكرا لقرائتكم خبر عن الساعات الأخيرة للشيخ جتوم...مجلس قات في صعدة ينتهي بعملية اغتيال غامضة "فيديو" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون يمنيون مقطع فيديو يوثق الظهور الأخير للشيخ القبلي البارز "علي صلاح جتوم" قبل ساعات من اغتياله، في حادثة تثير الشكوك بشأن تورط جهات داخل جماعة الحوثي، خصوصًا مع تصاعد التوترات الداخلية بين قياداتها الدينية والقبلية.

ويُظهر الفيديو الشيخ جتوم، أحد أبرز وجهاء قبيلة سفيان بمحافظة عمران، وهو جالس في مجلس القات بمنزل رجل الدين المعروف "محمد عوض المؤيدي الضحياني" في محافظة صعدة، حيث بدا مرتاحًا وهو يتبادل الحديث مع الحضور، قبل أن يغادر عائدًا إلى منزله في مديرية حرف سفيان.

وبحسب مصادر محلية، لم تكد تمر ساعات على خروجه من المجلس، حتى تم اعتراضه من قِبل مسلحين على متن طقم عسكري يُرجّح أنه تابع للحوثيين، حيث أمطروه بوابل من الرصاص وأردوه قتيلًا في الطريق. وأكدت المصادر أن المهاجمين تأكدوا من وفاته في موقع الجريمة.

مصادر قبلية ربطت الحادثة بتصاعد الخلافات داخل أجنحة جماعة الحوثي، مشيرة إلى أن الشيخ جتوم كان محسوبًا على تيار المؤيدي، الذي يُنظر إليه داخل الجماعة كصاحب طموح ديني وسياسي يتعارض مع مركزية عبد الملك الحوثي.

كما أعادت الجريمة إلى الواجهة سلسلة الاغتيالات الغامضة التي طالت خلال الأعوام الأخيرة شخصيات من أسرة المؤيدي، ما يعزز فرضية وجود صراع داخلي على النفوذ، يدور في الظل بين مرجعيات الجماعة.

وتطالب جهات قبلية مستقلة بفتح تحقيق محايد في ملابسات اغتيال الشيخ جتوم، مؤكدين أن استهداف الرموز القبلية يهدد بتفجير الأوضاع الاجتماعية في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين.



