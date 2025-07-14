شكرا لقرائتكم خبر عن مالك سلسلة "مطاعم الكندي للكباب" يعلن إيقاف مشروع جديد وإغلاق فروعه نهائيًا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مالك سلسلة “مطاعم الكندي للكباب البلدي” – إحدى أشهر سلاسل المطاعم في اليمن – عن إيقاف مشروع فرع “14 أكتوبر (حدة)” الذي كان قيد الإنشاء، بعد عام ونصف من التخطيط والهندسة والعمل الدؤوب، مؤكدًا أن المشروع لن يرى النور، دون الإفصاح عن الأسباب.

وفي خطوة مفاجئة، كشف المالك فاروق الكندي أيضًا عن قرار بإغلاق مطاعم “الكندي للكباب البلدي” مع قسم العوائل الجديد، مؤكدًا أن الإغلاق سيكون بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، ومعتذرًا مرة أخرى عن ذكر الأسباب.

ووصف المالك هذه الخطوة بأنها طيٌّ لصفحة امتدت لـ15 عامًا من العمل والنجاح والمثابرة، معربًا عن فخره بما تحقق خلال هذه المسيرة، وموجهًا رسالة مؤثرة بقوله: “ربنا لا تُحمّلنا ما لا طاقة لنا به”.

الخبر أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، حيث عبّر كثير من المتابعين عن حزنهم لهذه النهاية، مشيدين بمكانة “الكندي” كأحد أبرز معالم المشهد الغذائي في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خلال السنوات الماضية.

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