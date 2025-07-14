شكرا لقرائتكم خبر عن مستجدات صادمة بقضية الزايدي بالمهرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طرأت مستجدات مفاجئة، وصفها مراقبون بالصادمة، في قضية الشيخ الموالي للحوثيين محمد احمد علي الزايدي، والذي اعتقلته قوات الامن في محافظة المهرة لدى محاولته مغادرة البلاد عبر منفذ صرفيت الحدودي مع سلطنة عمان، بزعم "العلاج في السلطنة".

كشفت هذا مصادر محلية متطابقة في محافظة المهرة، أفادت بأن "وفدا قبليا من خولان التي ينتمي لها الزايدي وصل المهرة قبل يومين والتقى بالزايدي الذي أبلغهم أنه في حالة جيدة ويتم التعامل معه بشكل جيد، وطلب منهم مغادرة المهرة وإنهاء المظاهر المسلحة".

موضحة أن "وفد خولان غادر مساء أمس (السبت 12 يوليو) عبر شحن". وأشارت إلى "دعوات في المهرة للتهدئة بالتزامن مع دخول لجان وساطة قبلية للوصول إلى حل ينهي التوتر القائم". وقالت: إن "الجميع ظل ينتظر عودة محافظ المهرة محمد علي ياسر".

وأكدت المصادر المحلية، أن محافظ المهرة محمد علي ياسر، وصل الى مدينة الغيضة، الاحد (13 يوليو) "وباشر فور وصوله تطبيع الاوضاع وتثبيت تهدئة التوتر، بالتوازي مع توجيهات صدرت من مجلس القيادة الرئاسي للبت في هذه القضية وسرعة انهائها".

من جانبها، تحدثت مصادر سياسية ومحلية اخرى في محافظة المهرة عن متابعة سعودية مباشرة لقضية الزايدي، وقالت: "إن السعودية تتابع بشكل مستمر قضية الشيخ الزايدي، وصار الامر بيدها، وهي من لديه القدرة على إطلاق الزايدي أو تعقيد الوضع أكثر".

يأتي هذا بعدما اعتقلت قوات الامن بمنفذ صرفيت في محافظة المهرة، الشيخ القبلي محمد الزايدي صباح الثلاثاء (8 يوليو). وقالت اللجنة الامنية بالمهرة ان الاعتقال اجراء قانوني كون الزايدي يحمل جواز سفر ديبلوماسي صادر عن سلطات جماعة الحوثي غير الشرعية".

وأصدرت جماعة الحوثي الانقلابية، ليل الثلاثاء (8 يوليو)، اعلانا رسميا، بشأن اعتقال قوات الامن في محافظة المهرة، محمد احمد الزايدي، احد ابرز مشايخ مارب، الموالين للجماعة، ونفت اي منصب عسكري او سياسي له في سلطاتها، مطالبة بـ" سرعة اطلاق سراحه".

ترافق اعتقال الزايدي، مع اندلاع اشتباكات بين وحدات من قوات الجيش الوطني في محور المهرة، وقوات مسلحة، لا تعرف هوية الجهة التي تتبعها، اسفرت عن استشهاد قائد كتيبة وضابط اخر واصابة اثنين اخرين، وانطلاق حملة امنية وعسكرية واسعة لملاحقة المسلحين.