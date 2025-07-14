شكرا لقرائتكم خبر عن موقف مؤثر خلال إعلان نتائج الثانوية العامة صباح اليوم بـ صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �علنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي في حكومة صنعاء، اليوم الاثنين، نتائج اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 1446هـ، محققة نسبة نجاح بلغت 89.88%، رغم التحديات القائمة في ظل الحرب والحصار.

وفي مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة صنعاء، أوضح وزير التربية، حسن الصعدي، أن عدد المتقدمين للاختبارات بلغ 213,822 طالباً وطالبة، حضر منهم 204,853، في حين تغيب 8,969 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 184,130، مقابل 20,723 راسباً.

وهنأ الوزير الصعدي الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم بهذا الإنجاز، مشيداً بثبات الكوادر التربوية واستمرار العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة. كما ثمن جهود اللجان التعليمية والأمنية والإعلامية التي أسهمت في إنجاح سير الاختبارات.

وأتاحت الوزارة للطلاب إمكانية الاستعلام عن النتائج عبر الاتصال بالرقم 160 من الهاتف الثابت، أو إرسال رقم الجلوس برسالة نصية (SMS) عبر شبكة يمن موبايل إلى الرقم ذاته.

وشهد المؤتمر لحظة مؤثرة حين تم التواصل هاتفياً مع أوائل الجمهورية لتهنئتهم على تفوقهم، فيما استعرض مسؤولو الوزارة أسماء الأوائل في الأقسام العلمي، والأدبي، والإنجليزي، مؤكدين مواصلة العمل لتطوير جودة التعليم ومخرجاته.



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