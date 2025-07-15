شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح فعالة للحد من التعرق المفرط في الصيف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع اشتداد حرارة الصيف، يلجأ الجسم إلى التعرق كوسيلة طبيعية لتنظيم درجة حرارته والوقاية من السخونة الزائدة. إلا أن التعرق المفرط قد يتحول إلى مصدر إزعاج للكثيرين، خاصةً في الأجواء الحارة والرطبة.

وفي هذا السياق، استعرض موقع صحيفة ذا صن مجموعة من النصائح الفعّالة التي تساعد على الحد من التعرق المفرط والحفاظ على راحة الجسم خلال أشهر الصيف:

1️⃣ شرب كميات كافية من الماء

يساهم الحفاظ على ترطيب الجسم في خفض درجة حرارته، مما يقلل الحاجة للتعرق الزائد. في المقابل، يؤدي نقص السوائل إلى إرهاق الجسم ودفعه للتعرق أكثر.

2️⃣ تجنب الأطعمة الدهنية والثقيلة

تؤدي الأطعمة الغنية بالدهون إلى رفع حرارة الجسم أثناء عملية الهضم، وهو ما يحفّز الغدد العرقية. لذلك يُفضل استبدالها بدهون صحية مثل زيت الزيتون.

3️⃣ التقليل من الأطعمة الحارة والكافيين

تحفّز التوابل الحارة والمشروبات الغنية بالكافيين التعرق، لذا يُنصح بالإكثار من تناول الأطعمة المرطبة مثل الفاكهة والخضروات والزبادي.

4️⃣ استخدام مزيلات العرق بالطريقة الصحيحة

للحصول على أفضل نتيجة، ينصح بوضع مزيلات العرق ليلاً على بشرة نظيفة وجافة، مما يمنحها الوقت الكافي لسد قنوات العرق بفعالية.

5️⃣ الحصول على نوم منتظم وكافٍ

قلة النوم تؤثر على قدرة الجسم في تنظيم حرارته، ما قد يؤدي إلى التعرق الليلي والهبات الساخنة، بينما يساعد النوم الجيد على الحد من هذه المشكلة.

6️⃣ الإقلاع عن التدخين

يرفع النيكوتين من حرارة الجسم وينشّط الغدد العرقية، لذلك فإن التوقف عن التدخين يقلل من التعرق ويحسن الصحة العامة.

7️⃣ تجربة العلاجات المنزلية مثل الخل

يمكن وضع قطعة قطن مبللة بخل التفاح على المناطق التي تعاني من التعرق المفرط ليلاً، كطريقة طبيعية للحد من التعرق.

8️⃣ اللجوء إلى حقن البوتوكس

يُستخدم البوتوكس كحل طبي لحالات التعرق الشديد، حيث يعمل على تعطيل الإشارات العصبية المسؤولة عن تحفيز الغدد العرقية، ويستمر مفعوله لعدة أشهر.

???? متى يستدعي التعرق زيارة الطبيب؟

في حال استمرار التعرق المفرط بشكل يؤثر على الحياة اليومية، ينصح بزيارة الطبيب المختص لمعرفة السبب واختيار العلاج المناسب.