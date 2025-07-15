شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأطعمة التي يجب تناولها قبل ممارسة العلاقة الحميمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يلعب النظام الغذائي دورًا محوريًا في تعزيز الصحة الجنسية لدى الرجال والنساء على حد سواء، ما يستدعي اختيار الأطعمة بعناية لدعم الأداء الجنسي وتحفيز الرغبة.

وفي هذا الإطار، استعرض موقع WebMD أفضل الأطعمة التي يُنصح بتناولها قبل ممارسة العلاقة الحميمة، بحسب ما أورده موقع الكونسلتو:

1️⃣ المحار

يُعد المحار من أبرز الأطعمة الغنية بالزنك، وهو معدن أساسي لإنتاج هرمون التستوستيرون الذي يلعب دورًا رئيسيًا في تحسين المزاج والرغبة الجنسية. كما يساعد الزنك الرجال على إنتاج حيوانات منوية أكثر وبحركة أفضل.

2️⃣ الرمان

اشتهرت هذه الفاكهة منذ القدم بكونها رمزًا للخصوبة، ويؤكد الخبراء أن تناول عصير الرمان يُساهم في تحسين المزاج وتدفق الدم، ويرفع مستويات التستوستيرون، مما يعزز الإثارة الجنسية.

3️⃣ الشوكولاتة

تُعد الشوكولاتة من الأطعمة المرتبطة بالسعادة بفضل تحفيزها لإفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن تحسين المزاج والشعور بالرفاهية، إلى جانب احتوائها على مادة الفينيل إيثيلامين المرتبطة بالشهوة والحب، ما يزيد من الرغبة الجنسية.

4️⃣ السبانخ

رغم أنه ليس من الأطعمة المثيرة في الظاهر، إلا أن السبانخ يدعم الرغبة الجنسية بفضل احتوائه على المغنيسيوم الذي يُعزز إنتاج التستوستيرون. كما يحتوي على الحديد الذي يُحفز الرغبة والإثارة والرضا الجنسي، خاصة لدى النساء.

5️⃣ البطيخ

يُشبه البعض البطيخ بـ «الفياجرا الطبيعية» بفضل احتوائه على الحمض الأميني سيترولين، الذي يتحول في الجسم إلى أرجينين، ليساعد على استرخاء الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، ما يُحسن من القدرة الجنسية لدى الرجال.

???? نصيحة مهمة:

إلى جانب اختيار الأطعمة المناسبة، ينصح الأطباء بتنظيم مواعيد تناول الطعام والعناية بالصحة العامة لضمان علاقة حميمة صحية ومرضية للطرفين.