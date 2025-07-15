شكرا لقرائتكم خبر عن طيران اليمنية تفاجئ المسافرين بتخفيضات كبرى على أسعار التذاكر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ف رئيس شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن محمود ناصر – رئيس مجلس الإدارة بشرى في حفل افتتاح مكتب جديد للشركة في العاصمة المصرية القاهرة بتشكيل لجنة فنية لإعادة النظر في أسعار التذاكر على أن تبدأ تخفيض أسعار خط القاهرة عدن.

ووجه بمنح الطلاب الخريجين وزن زائد إضافة إلى تخفيض في أسعار التذاكر بموجب خطاب من الملحقية الثقافية، مع التأكيد على استمرار التخفيض لمرضى السرطان ومرافق لكل مريض.

شهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من القيادات الرسمية والمسؤولين في الشركة، إلى جانب جمع غفير من الجالية اليمنية والإعلاميين المصريين واليمنيين، الذين عبّروا عن تقديرهم لهذه الخطوة التنموية الجديدة التي تعكس حرص الشركة على مواكبة متطلبات العصر وخدمة المواطنين بأفضل ما يمكن.

وحظي الحفل بتغطية إعلامية واسعة من وسائل الإعلام المحلية والعربية، وسط أجواء من التفاؤل بين أوساط الجالية اليمنية، التي عبّرت عن ارتياحها الكبير لهذا التطور، واعتبرته دليلًا على أن هناك جهدًا حقيقيًا لتحسين الخدمات وتقريبها من المواطنين.