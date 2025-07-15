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مفاجأة من العيار الثقيل...صحفي سعودي بارز : هذا الطرف هو طوق نجاة لليمن واليمنيين "شاهد"

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مفاجأة من العيار الثقيل...صحفي سعودي بارز : هذا الطرف هو طوق نجاة لليمن واليمنيين "شاهد"

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عدن - ياسمين التهامي - �بّر الصحفي السعودي عبدالله آل هتيلة، مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ، عن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، واصفًا إياه بأنه “طوق النجاة لليمن واليمنيين”.
جاء ذلك في تغريدة له عبر منصة “إكس” بتاريخ 12 يوليو، حيث كتب:
“مجلس القيادة الرئاسي اليمني هو طوق النجاة لليمن واليمنيين”.
وتعكس هذه التصريحات دعمًا إقليميًا متواصلاً للجهود السياسية التي يبذلها المجلس في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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