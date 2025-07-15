شكرا لقرائتكم خبر عن "الانتقالي" يستعين رسميا بالحوثيين! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأ "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، الاستعانة بجماعة الحوثي الانقلابية، في تثبيت نفوذه وسيطرته على العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية، ومواجهة تصاعد الغضب الشعبي جراء تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، عبر اقراره اجراءات جماعة الحوثي حيال ازمة المعلمين وتوقف التعليم.

صرح بهذا الموقع الالكتروني الناطق باسم "المجلس الانتقالي الجنوبي"، ونقل عن اجتماع عقده القائم بأعمال رئيس المجلس رئيس جمعيته العمومية، علي الكثيري، مع رئيس دائرة التعليم في امانة المجلس ومدير إدارة التعليم بفرعه في عدن، أنه ناقش حلولا لاضراب المعلمين وتوقف التعليم، سبق ان نفذتها جماعة الحوثي.

وقال: إن الاجتماع ناقش "ما تعرضت له العملية التعليمية من توقف خلال العام الماضي في عدن، وبحث الحلول المطروحة لاستئناف الدراسة"، وتطرق الاجتماع الى "اهمية إنشاء صندوق خاص لدعم المعلمين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد، بهدف إنقاذ العملية التعليمية من الانهيار التام".

مضيفا: "كما ناقش الاجتماع،.. قضية رفع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، مع التأكيد على دعم موقف مكتب التربية والتعليم في عدن، وتأييد التعميم الصادر عنه بالإبقاء على الرسوم كما كانت في العام الماضي، مراعاةً للظروف الاقتصادية التي يمر بها أولياء الأمور". وهو اجراء سبق أن نفذته جماعة الحوثي.

وذكر موقع "المجلس الانتقالي الجنوبي"، إنه في ختام الاجتماع الذي حضره مسؤولي الاتحادات والنقابات في المجلس، إن الكثيري حذر المعلمين بقوله: "أشاد الكثيري بجهود العاملين بقطاع التعليم، وأكد أن المجلس الانتقالي الجنوبي يدعم حقوق المعلمين، ولكن دون أن ينعكس ذلك سلباً على استمرارية العملية التعليمية".

ترافق هذا مع اعلان ما يسمى "نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين" رفضها قرار وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية المعترف بها، بتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2025 - 2026م وانتظام الدراسة، الاحد (31 اغسطس) المقبل. وتأكيدها استمرار توقف الدراسة والاضراب المفتوح للمعلمين والتربويين حتى انتزاع الحقوق.

ونفذ المعلمون والمعلمات والتربويون خلال العام الدراسي الفائت، اضرابا مفتوحا للمطالبة باعتماد وصرف تسويات العلاوات السنوية وزيادة الرواتب او بدل تغذية يواجه ارتفاع اسعار السلع جراء انهيار قيمة العملة الوطنية، وغيرها من المطالب، التي تسبب تعذر تلبيتها في ضياع ثلاثة اشهر من العام الدراسي وتأخير الاختبارات.

يأتي هذا في ظل استمرار المواطنين في عدن بكسر قرار مليشيا "الانتقالي الجنوبي" حظر الاحتجاجات على تدهور الاوضاع المعيشية والخدمية والاقتصادية، بقطع الطرقات الرئيسة، واشعال النيران في الاطارات التالفة، مرددين "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب". بالتزامن من انطلاق حملة الكترونية تحت وسم " #الانتقالي_لا_يمثلني " .