شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تناشد السعودية بتخفيف الإجراءات...ارتفاع صادم في أسعار تأشيرات العمرة لليمنيين بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة في قطاع السفر والسياحة بمدينة عدن أن أسعار تأشيرات العمرة شهدت ارتفاعًا غير مسبوق خلال الفترة الحالية، مما أثار استياء واسعًا بين صفوف المواطنين اليمنيين الراغبين في أداء الشعيرة الدينية.

وأوضحت المصادر أن سعر تأشيرة العمرة الواحدة تجاوز مؤخرًا حاجز 1300 ريال سعودي ، وهو ما يُعد رقمًا مرتفعًا جدًا بالمقارنة مع السنوات الماضية، ويأتي في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها غالبية الشعب اليمني.

وأرجعت المصادر هذا الارتفاع إلى عدة عوامل من بينها تعقيد إجراءات منح التأشيرات، وتشديد الشروط المفروضة على المعتمرين اليمنيين، بالإضافة إلى نظام "الكوتا" الذي يحدد عدد المعتمرين سنويًا، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب وزيادة الأسعار في السوق السوداء وفي بعض وكالات السفر.

وفي نداء عاجل، وجهت المصادر دعوة إلى وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية للنظر بعين الاعتبار في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، وطالبت بتقديم تسهيلات خاصة للمعتمرين اليمنيين، بما يتيح لمزيد من المواطنين فرصة أداء هذه الفريضة في أوقات متاحة ومناسبة لهم.

كما طالب المصدر المسؤولين السعوديين بإلغاء نظام الكوتا المفروض على اليمنيين، والذي يحرم الآلاف من أداء العمرة رغم رغبتهم وسعيهم لذلك، مشيرًا إلى أن هذا النظام يساهم بشكل مباشر في خلق سوق سوداء لتأشيرات العمرة ويزيد من حدة الاستغلال ضد الراغبين في أداء الشعيرة.

وأكد المصدر أن تخفيف الإجراءات وتوفير فرص أوسع لأداء العمرة يمثل رسالة إنسانية وإسلامية نبيلة، تستجيب لاحتياجات الملايين من اليمنيين الذين ينتظرون فرصة العمر ليقفوا أمام بيت الله الحرام.

تجدر الإشارة إلى أن أداء العمرة يُعد من الشعائر الدينية المهمة لدى المسلمين، ويمثل بالنسبة للكثير من اليمنيين حلمًا يتطلعون لتحقيقه رغم التحديات المتراكمة التي تواجههم في مختلف جوانب الحياة.