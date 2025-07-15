شكرا لقرائتكم خبر عن حركة غير متوقعة تطال مسؤولًا حوثياً رفيعًا...ما بعد مقتل "جتوم" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تصعيد يعكس تصاعد الصراعات الداخلية داخل جماعة الحوثي، اعتقلت ميليشيا الحوثي القيادي البارز الشيخ فيصل بن حيدر، المعين من قبلها محافظًا لمحافظة الجوف، وذلك بعد أيام من اغتيال الشيخ القبلي علي صلاح جتوم في ظروف غامضة.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"المشهد اليمني"، أن "بن حيدر"، أحد أبرز مشايخ قبيلة سفيان، أودع في سجن "الأمن الوقائي" التابع للجماعة، بأوامر مباشرة من رئيس جهاز الاستخبارات الحوثي "أبو علي الحاكم"، على خلفية الاشتباه في ضلوعه باغتيال جتوم عقب زيارته لرجل الدين محمد المؤيدي في صعدة.

وأكدت المصادر أن التحقيقات التي تُجريها الجماعة تشير أيضًا إلى تورط بن حيدر في إحراق ثلاث سيارات محمّلة بالحشيش، قيل إنها تتبع قيادات حوثية نافذة، الأمر الذي فجّر غضبًا داخل الجناح الاقتصادي المتنفذ في الجماعة، والذي يتهمه بإعاقة "شبكة المصالح الخاصة".

ويأتي احتجاز بن حيدر وسط تكتم شديد من قيادة الحوثيين، ما يعكس حجم التوتر داخل الأجنحة المختلفة، خاصة في ظل تزايد وتيرة التصفيات والاعتقالات المتبادلة بين القيادات على خلفيات تتراوح بين صراعات نفوذ، وملفات فساد، وشبكات تهريب.

ويرى مراقبون أن اعتقال شخصية كبيرة بحجم "بن حيدر" – وهو شيخ قبلي ثقيل في سفيان – يمثّل علامة بارزة على تفاقم التصدعات داخل بنية القرار الحوثي، خصوصًا مع تداخل المسارات الأمنية والدينية والاقتصادية، وما يُشبه فقدان السيطرة على التوازنات الداخلية.