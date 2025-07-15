شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة أمنية نوعية في عدن.. القبض على قيادي حوثي بارز بعد عملية رصد دقيقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن، يوم الإثنين، إلقاء القبض على قيادي بارز في مليشيات الحوثي، وذلك عقب عملية نوعية تم تنفيذها بعد رصد ومتابعة دقيقة، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.

وأكدت مصادر أمنية أن العملية جرت وفق خطة محكمة، وأسفرت عن توقيف القيادي الحوثي وتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه، وفقاً لما ينص عليه النظام والقانون.

ويُعد هذا الإنجاز الأمني امتداداً للجهود المستمرة التي تبذلها قوات الحزام الأمني لتعزيز الاستقرار في العاصمة عدن، وتجفيف منابع التهديدات الأمنية، لا سيما تلك المرتبطة بخلايا العدو الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي المقبوض عليه يُعد الثالث من نوعه الذي يقع في قبضة القوات خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعكس مستوى الجاهزية العالية ويقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لأي اختراقات تهدد أمن واستقرار عدن.