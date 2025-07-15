شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الزُبيدي والمحرمي يعودان إلى عدن ومصادر تكشف عن تطورات في الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل إلى العاصمة المؤقتة عدن، مساء الإثنين، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزُبيدي، برفقة نائبه اللواء عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي، قادمين من العاصمة السعودية الرياض على متن طيران اليمنية، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكان في استقبالهما في مطار عدن عدد من قيادات المجلس الانتقالي، في حين انتشرت قوات أمنية بشكل واسع في محيط المطار والمداخل المؤدية إليه، لتأمين عملية الوصول.

