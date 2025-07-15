شكرا لقرائتكم خبر عن مالك مطعم في صنعاء يوجه عزومة مجانية لكافة أبناء الشعب اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في بادرة إنسانية مؤثرة عكست عمق المحبة والانتماء، أعلن مالك مطاعم "الكندي للكباب" في العاصمة صنعاء، فاروق الكندي، عن عزومة مفتوحة ومجانية لكافة أبناء الشعب اليمني دون استثناء، صباح اليوم، من بعد صلاة الفجر وحتى انتهاء صلاة الظهر، تعبيرًا عن امتنانه وتقديره الكبير لتضامن الناس معه.

وقال الكندي في منشور تفاعلي نشره عبر صفحته الشخصية، إنه شعر بدفء اليمنيين وتعاطفهم الصادق، مؤكدًا أن تفاعلهم الجماهيري معه رفع من معنوياته بشكل كبير، وولد بداخله شعورًا جديدًا بالأمان والانتماء.

وأوضح الكندي أن هذه المبادرة تمثل ترجمة صادقة لامتنانه، مؤكدًا أن الدعوة مفتوحة للجميع: كبارًا وصغارًا، رجالًا ونساءً، فقراء وأغنياء، مواطنين ومقيمين، من كل المناطق والانتماءات، دون أي اعتبارات سياسية أو جغرافية.

وقال: "ما دمتَ يمنيًا فأنت مستهدف بحبي وترحيبي، فلا حدود بيني وبينكم، ولا جغرافيا ولا سياسة ولا أحزاب.. أنتم أخوتي، وضيوفي، وقلبي مفتوح لكم."

وقد تم توجيه القائمين على المطاعم بإغلاق نظام الدفع المسبق خلال ساعات الضيافة، ليصبح كل من يدخل المطعم في هذه الفترة "ضيفًا لا زبونًا"، في رسالة محبة تفاعل معها اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروها نموذجًا للتآخي وروح اليمنيين الأصيلة رغم كل الظروف.