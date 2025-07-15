شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تصعق الحكومة بهذا القرار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صعقت الأمم المتحدة، الحكومة وبعثتها في المقر الدائم بمدينة نيويورك، بقرار مفاجئ لم تكن تتوقعه خاصة بعد إصدارها إعلاناً صريحاً بموقفها منه.

صدر هذا باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" ستة أشهر، رغم إعلان الحكومة رفضها التجديد واتهامها للبعثة بالفشل والعجز عن تحقيق اتفاق الحديدة.

وصوت مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، على مشروع قرار بريطاني برقم برقم 2786 (2025) بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة حتى 28 كانون الثاني/ يناير 2026.



