الرئيس الزُبيدي يتفقد سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي بهيئات المجلس الانتقالي

يزيد بن سلمان - شبوة -

الثلاثاء ١٥ يوليو ٢٠٢٥

قام الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية لهيئات المجلس الانتقالي المركزية والمساعدة والهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن.

واستمع الرئيس الزُبيدي، خلال زياراته التفقدية، إلى شرحٍ وافٍ من الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، ورؤساء الهيئات المركزية والمساعدة، حول سير العمل في لجان الجمعية الوطنية، ومجلس المستشارين ودوائر الأمانة العامة، والهيئات المساعدة، في إطار اختصاصاتها التنظيمية.

كما اطلع الرئيس الزُبيدي على مستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي في مختلف هيئات المجلس، مؤكداً على أهمية تعزيز روح المسؤولية والانضباط في بيئة العمل بما ينعكس إيجاباً على الأداء العام.

وأشاد الرئيس الزُبيدي بالجهود التي تُبذل لتعزيز الأداء المؤسسي للمجلس، ومشدداً في السياق على ضرورة التكامل بين مختلف الهيئات ومواصلة العمل وفقاً لخطط واضحة تعزز من فاعلية المجلس ككيان سياسي ممثل لتطلعات شعب الجنوب.