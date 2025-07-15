شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة للعملة الورقية الجديدة فئة 200 ريال الصادرة عن البنك المركزي الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت أول صورة للإصدار الثاني من الورقة النقدية بفئة 200 ريال يمني، أعلن عنها البنك المركزي غير الشرعي في صنعاء، الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، الثلاثاء، حيث حدد يوم غد الأربعاء 16 يوليو 2025 موعد بدء تداولها، وفق تعبيره.

زعم البنك، بحسب إعلانه الذي طالعه "المشهد اليمني"، الورقة بأنها مطبوعة وفق أحدث المعايير العالمية، زاعما أن العملة المزورة الجديدة تحتوي على علامات أمنية متطورة مرئية بالعين المجردة وبأشعة فوق البنفسجية. أوضح أن اللون السائد زهري، بأبعاد 155.2 ملم طولاً و76 ملم عرضًا.

وأشار إلى أن الوجه الأمامي يضم رسم مسجد الجند في تعز، مع عبارة "البنك المركزي اليمني" في الأعلى، وتاريخ الطبع (1446هـ - 2025م) في أسفل اليمين، إلى جانب قيمة الفئة (200) وطبقة شفافة لامعة. كما تضمن شريطًا أمنيًا معدنيًا فضيًا يحمل شعار الجمهورية اليمنية، مع طباعة بارزة لمساعدة المكفوفين. أما الوجه الخلفي، فقد وصف بأنه يتضمن رسم ميناء المعلا في عدن، مع عبارة "Central Bank of Yemen" وقيمة الفئة بالإنجليزية.

زعم البنك، كما ورد في بيانه، أن الإصدار يهدف إلى ترميم النظام النقدي واستبدال الأوراق التالفة دون إضافة كتلة نقدية أو التأثير على سعر الصرف، معتبرًا أن الخطوة تتماشى مع أحكام القانون رقم 14 لعام 2000. وأضاف، وفق تعبيره، أن التأجيل السابق للإصدار كان فرصة لتنفيذ ما وصفها باستحقاقات السلام.

والسبت الماضي، أصدر البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً في خطوة إضافية في سياق الإجراءات الاقتصادية المثيرة للجدل التي اتخذتها الجماعة منذ سيطرتها على العاصمة في 2014.