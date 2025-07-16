شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه صفعة لبنك صنعاء المركزي بشأن طباعة العملة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ‏اصدر الاتحاد الأوربي تصريح ناري رداً على طباعة بنك صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي عملة جديدة

واكد الاتحاد الأوروبي ان البنك المركزي اليمني في عدن هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار العملة القانونية في البلاد

‏‎موضحآ ان أي محاولات لصك عملة معدنية خارج البنك المركزي اليمني تعد تزويرا غير قانوني

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