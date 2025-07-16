شكرا لقرائتكم خبر عن آن الأوان لإعادة النظر في علاقتنا باليمن...رسالة قوية من كاتبة سعودية والان مع التفاصيل



واضافت:اصولهم وكرامتهم محفوظه لدينا ابناء

اي محاولة للاسقاط على اليمن هي مخالفة واضحة لنهجنا الذي نعرفه في دولتنا المحبة

واختتمت:في خطاب قاداتنا السياسي الاخوي من القدم الى اليوم

اذا اردت الدفاع عن هويتك وحضارتك ونسبك احفظ للآخرين مقامهم عدا ذلك هو مخالفة صريحة وعليها يجب المحاسبة

عدن - ياسمين التهامي - �الت الكاتبة نادية القحطاني:‏على السعوديين التوقف عن الاساءة جملة وتفصيلاً لليمن الجار المكلوم هم اشقاء وجيران وانساب وفيهم من الخير والاصل والعزة مانعلمه جميعاًواضافت:اصولهم وكرامتهم محفوظه لدينا ابناء السعودية حكاماً وشعباًاي محاولة للاسقاط على اليمن هي مخالفة واضحة لنهجنا الذي نعرفه في دولتنا المحبةواختتمت:في خطاب قاداتنا السياسي الاخوي من القدم الى اليوماذا اردت الدفاع عن هويتك وحضارتك ونسبك احفظ للآخرين مقامهم عدا ذلك هو مخالفة صريحة وعليها يجب المحاسبة

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