شكرا لقرائتكم خبر عن باول ساعات التداول.. تعرض عملة الحو ثيين الجديدة للعبث بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �عرضت عملت الحوثيين الجديدة للعبث باول ساعات التداول اليوم الاربعاء

وظهرت عملة الحوثيين ٢٠٠ ريال وعليها كتابات لطلبية شراء خضار مايظهر بانها بدون قيمة

وبحسب مواطنون فان بكل ورق النقدية بدول العالم تعتبر الورقة النقدية ملغية بحالة تعرضت للتمزيق او الاهتراء او الكتابة الا بصنعاء فانها صالحة للاستخدام.

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