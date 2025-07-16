شكرا لقرائتكم خبر عن أمر رئاسي يصدر الآن.. تعيين جديد يلفت الأنظار والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم(٢٢٧) لسنة 2025 بشأن تعيين امين عام لمجلس القضاء الأعلى.
واستنادا الى دستور الجمهورية اليمنية، وقانون السلطة القضائية وتعديلاته، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى، وعرض رئيس المجلس، نصت المادة الأولى من القرار بتعيين القاضي سهل محمد حمزة ناصر، امينا عاما لمجلس القضاء الأعلى-عضوا في مجلس القضاء.
ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
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