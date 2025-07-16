شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحادث الذي حيّر الأمن في إب...سيارة فاخرة ومبالغ ضخمة بيد طفل قادم من صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مدينة إب حادثة مرورية غير اعتيادية، بعدما ضبطت الأجهزة الأمنية طفلًا يقود مركبة فارهة من نوع تويوتا هايلوكس موديل حديث، وبرفقته مبالغ مالية ضخمة بالعملتين اليمنية والسعودية، دون وجود مرافق أو ولي أمر.

وأفادت مصادر أمنية أن الطفل، الذي عرّف عن نفسه باسم عمر بكيل مصلح، كان يقود السيارة في منطقة المجعارة بمديرية المشنة، عندما تسبب في حادث مروري، أثار انتباه المارة وأجهزة الأمن، ليتم توقيفه ونقله إلى قسم شرطة الشرقي.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الطفل ادّعى قدومه من العاصمة صنعاء بمفرده، وسط تساؤلات عديدة عن كيفية حصوله على السيارة والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، والتي لم يُكشف بعد عن قيمتها الدقيقة، لكنها وُصفت بـ"الكبيرة".

وأشار مصدر أمني إلى أن الطفل دخل في حالة هستيرية بعد الحادث، ما استدعى تدخل الشرطة لتهدئته ونقله إلى القسم مع السيارة والمبالغ، حيث يجري التحفظ عليه حتى التواصل مع أسرته أو التثبت من هويته الحقيقية.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات هذه الواقعة الغريبة، وتحديد مدى ارتباطها بأي وقائع جنائية أو إهمال أسري، وسط مخاوف من استخدام القُصّر في أنشطة غير قانونية، أو استغلالهم من جهات مشبوهة.