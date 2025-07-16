شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الاعلان عن صيد حوثي ثمين في قبضة شرطة المهرة "كان قادمًا من عمان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت شرطة محافظة المهرة، أجهزة يُشتبه في استخدامها لأغراض عسكرية، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأفاد مركز الإعلام الأمني التالبع وزارة الداخلية، الثلاثاء، أن شرطة محافظة المهرة ضبطت أجهزة وقضباناً معدنية وأسلاك توصيل، في مديرية شحن، أثناء محاولة تهريبها إلى جماعة الحوثي.

وأفادت شرطة المهرة بأن الأجهزة يُشتبه في استخدامها لأغراض عسكرية، وقد تم ضبطها في مكتب للسفريات، على خط رماه، يعود للمدعو "ع. م. ع"، البالغ من العمر 38 عاماً.

وقالت إنها قامت بمصادرة الأجهزة وملحقاتها في إدارة أمن شحن، فيما تواصل استكمال ملف القضية تمهيداً لإحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.