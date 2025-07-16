شكرا لقرائتكم خبر عن "شاهدتها عن قرب".. ترامب يتدخل في تحقيق صحفي حول الهوية الجنسية لزوجة ماكرون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحفية أمريكية تقوم بتحقيق حول مزاعم بأن زوجة الرئيس الفرنسي بريجيت ماكرون كانت رجلا في السابق، أن الرئيس دونالد ترامب طلب منها وقف التحقيق بدعوى أنه شاهدها عن قرب.

وأوضحت الصحفية الأمريكية كانديس أوينز خلال حلقة على قناتها في "يوتيوب" أن ترامب قال لها: "أتعلمين، لقد رأيتها عن قرب، وهي تبدو لي كامرأة. لقد تناولت العشاء معها على قمة برج إيفل".

بالمقابل أشارت أوينز إلى محاولتها إقناع ترامب بأن بريجيت ماكرون لديها طبيب متخصص في عمليات التحول الجنسي وتغيير المظهر ليكون أكثر أنوثة، قائلة: "تحدثت عن هذا مع رئيس الولايات المتحدة، يا له من جنون! لكنني أردت فقط أن أوصل له الحقيقة".

وفي يناير الماضي، وعدت أوينز بنشر أدلة تثبت أن زوجة ماكرون "ولدت ذكرا، وتعرضت لملاحقة قانونية من محامي العائلة الرئاسية الفرنسية. لكنها شددت بالمقابل على أن الولايات المتحدة "ليست أوروبا"، وأن حرية التعبير مكفولة هناك، وبالتالي فإن المحامين الفرنسيين "لن يتمكنوا من إسكاتها.

وكانت أوينز قد وجهت سلسلة من الأسئلة لماكرون عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، طالبة منه الإجابة عليها قبل نشر تحقيقها.

تساءلت من خلالها عن سبب عدم وجود صور أو شهادات من شباب بريجيت، خاصة أن ماكرون (15 عاما آنذاك) ارتبط بمعلمته (39 عاما) التي كانت متزوجة حينها وطالبت من المقربين لماكرون آنذك بنشر صور لبريجيت.

المصدر: نوفوستي