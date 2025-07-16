شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات استغلال ونصب يتعرض لها الشماليين بسبب البطاقة الشخصية في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فاد مواطنون بان عدد من المواطنين الشماليين يتعرضوا لاعمال استغلال ونصب من قبل سماسرة لاستخراج لهم البطائق الشخصية بخورمكسر.

وقال مواطنون:اجراءات البطائق الشخصية باتت ورقة ابتزاز واستغلال من قبل السماسرة تجاه المواطنين الشماليين حيث ياخذون من ٣٠٠ الى ٥٠٠ ريال سعودي على كل شخص لانجاز المعاملة بينما لايتم انجاز المعاملة بالمجلس المحلي بخورمكسر وبعض السماسرة ياخذ الاموال ويهرب.

واضافوا:مايحدث جريمة ضد الانسانية وضد الاعراف والدين وكل شيء يتم استغلال الشماليين الذين قدموا الى عدن لاستخراج جوازات للسفر الى العلاج بمبالغ مالية ضخمة لاجل استخراج البطاقة الشخصية التي صارت ضرورة مقابل استخراج الجواز بتوجيهات وزير الداخلية.

