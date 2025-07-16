شكرا لقرائتكم خبر عن عيدروس الزبيدي يعقد اول اجتماع في عدن ويتحدث عن الاحتجاجات الشعبية ويكشف عن قرارات هامة قادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترأس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً ضم أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والوزراء ونواب الوزراء التابعين للمجلس في الحكومة، ورؤساء الهيئات المركزية والمساعدة، ورؤساء لجان الجمعية الوطنية، ومجلس المستشارين، ودوائر الأمانة العامة.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم الزُبيدي إحاطة شاملة حول مجمل نشاطه الخارجي خلال الفترة الماضية، مستعرضاً نتائج اللقاءات التي عقدها مع عدد من المسؤولين والسفراء وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، لاسيما الدول الراعية للعملية السياسية في بلادنا، والتي كُرّست في مجملها لبحث الأوضاع الاقتصادية والخدمية المتدهورة، والسبل الممكنة للنهوض بها والتخفيف من معاناة المواطنين.

ولفت الزُبيدي، في سياق حديثه، إلى أن الاحتجاجات وحالة الغضب الشعبي التي شهدتها العاصمة عدن مؤخراً تمثل تعبيراً مشروعاً عن معاناة حقيقية، مؤكداً في هذا الشأن أن المجلس الانتقالي لا يتهرب من مسؤولياته، بل يتعامل معها بوعي وشجاعة في إطار الشراكة القائمة ضمن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وفي الشأن السياسي، جدد الزُبيدي التأكيد على أن العملية السياسية لا يمكن أن تتم مع مليشيا مصنفة كمنظمة إرهابية عالية الخطورة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفي ظل التطورات الإقليمية الأخيرة والضربات الموجعة التي تلقاها النظام الإيراني حليفها الرئيس.

تنظيميًا، أشار الزُبيدي إلى أن المجلس الانتقالي مقبل على خطوة متقدمة لتعزيز أداء هيئاته القيادية والتنظيمية استنادًا إلى تقييم دقيق وشامل لأدائه خلال العامين الماضيين، وذلك من خلال ضخ دماء جديدة في مختلف المواقع القيادية والمستويات التنظيمية، على المستويين المركزي والمحلي، بما يحقق نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، ويُعزز من مستوى التكامل والتنسيق لخدمة المواطنين وتحقيق تطلعاتهم.



وشدد على ضرورة التحلي بنمط سلوك سياسي وأخلاقي يعكس القيم الوطنية والروح المسؤولة، وترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية، والعمل بروح الفريق لبناء مؤسسات قادرة على الإنجاز ومواجهة التحديات.

وجدد الزُبيدي التأكيد على أن المجلس الانتقالي سيظل منفتحاً على كافة القوى والمكونات الجنوبية، وكل من لديه مشروع يخدم تطلعات شعب الجنوب، سواء في إطار شراكة متقدمة أو من خلال صيغ تنسيقية تحفظ مكتسبات الثورة الجنوبية، وتصون تضحيات الشهداء والجرحى، وتدفع نحو توحيد الصفوف في هذه المرحلة المفصلية.

وجدد الزُبيدي في ختام كلمته التأكيد على أن شراكة المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المسلحة الجنوبية مع الأشقاء في دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، هي شراكة راسخة وثابتة لا تتزحزح، وأن المجلس وقواته المسلحة سيبقيان وفيّين لكل تلك التضحيات التي بُذلت لدرء الخطر الحوثي عن شعبنا وبلادنا، ولمن قدم الدعم الكامل في هذا المسار.

واستمع الزُبيدي، في ختام الاجتماع، إلى جُملة من المداخلات والاستفسارات التي قُدمت من الحاضرين حول التطورات المستجدات السياسية والاقتصادية على الساحة المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى الملاحظات والرؤى التي ركزت على تقييم الأداء العام للمجلس خلال الفترة الماضية، وسُبل تطوير العمل المؤسسي وتعزيز فاعليته على مختلف المستويات، مقدما الإيضاحات اللازمة بشأنها.

