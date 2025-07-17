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الإفراج عن هذا الشيخ المحتجز في المهرة

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الإفراج عن هذا الشيخ المحتجز في المهرة

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر ان‏ قوات محور الغيضة اليوم أفرجت عن الشيخ/علي مرتاح ومرافقيه


موضحاً ان عملية الإفراج جاءت بعد احتجاز الشيخ علي مرتاح في نقطة الوديان عند مدخل مدينة ‎الغيضة بذريعة انه كان على صلة وثيقة بالشيخ/الزايدي 
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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