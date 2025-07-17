شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب صادمة...محامي شهير يكشف المستور: المطعم الأشهر بصنعاء يغلق أبوابه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال المحامي وضاح قطيش:تضامني المطلق مع أخي وصديقي فاروق الكندي بسبب المضايقات التي يتعرض لها والتعسف بشكل مقصود بحقه من قبل كثير من الجهات واذا لم يتم انصافه من أمانة العاصمة وأشغال الأمانة و مكتب الصحة والضرائب .

واضاف:وباقي المصالح الحكومية فسيتم نشر قائمة بأسماء المتورطين الذين يدمروا اقتصاد البلاد ويطفشوا المستثمرين ويضطروهم يغلقوا مشاريعهم التجارية ويهربوا خارج البلاد بحثاً عن الرزق والله المستعان .

واعلن مالك مطاعم الكندي للكباب البلدي اغلاقه رسميا بوقت سابق

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