شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للكفيل.. السعودية تفتح أبواب التوظيف للمغتربين بشروط ميسرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة تُعد تحولًا نوعيًا في سوق العمل السعودي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تخص الوافدين داخل المملكة، أبرزها إتاحة فرص وظيفية متعددة دون الحاجة إلى وجود كفيل، وذلك ضمن جهود المملكة لتحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العاملين الأجانب.



????️ المهن المتاحة بدون كفيل

وفقًا لما أعلنته الجهات المختصة، يمكن للوافدين التقديم على عدد من الوظائف داخل المملكة دون الحاجة إلى كفيل، مع ضمان رواتب مجزية وحقوق وظيفية كاملة. وتشمل هذه الوظائف:

أعمال المقاولات والورش الفنية

السكرتارية التنفيذية

إدارة المبيعات

الهندسة الميكانيكية

التخصصات الطبية (أطباء وتمريض)

سائق خاص للزيارات العائلية

الهندسة المدنية والكهربائية وهندسة الإنشاءات

إدارة الحسابات

الإدارة التنفيذية

???? تسهيلات وإجراءات التقديم

قامت الإدارة العامة للجوازات السعودية بتبسيط الإجراءات الخاصة بالتقديم على هذه الوظائف، حيث يمكن للوافدين التقديم مباشرة عبر منصة “قوى” الإلكترونية، دون الحاجة إلى وسيط أو كفيل. وتشمل الخطوات:

إنشاء حساب على منصة “قوى”

اختيار طلب تأشيرة عمل بدون كفيل

رفع المستندات المطلوبة

دفع رسوم التأشيرة

البدء في البحث عن وظيفة مناسبة

???? أهداف القرار

يأتي هذا القرار ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى:

تحسين بيئة العمل

تعزيز استقلالية العامل

تقليل الفجوة بين المواطنين والمقيمين

دعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل

