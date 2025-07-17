شكرا لقرائتكم خبر عن طالب يمني يحطم المستحيل ويحقق أعلى معدل في تاريخ الثانوية العامة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حصد طالب معدل خيالي في امتحانات الثانويه العامه في مناطق سيطرة الحوثيين.

حيث حصد الطالب احمد ناصر الصيادي معدل 100% لأول مرة في تاريخ #اليمن.. ويعد الصايدي الأول على الجمهورية بـ #الثانوية_العامة في مناطق سيطرة الحوثــ.ي وينتمي الصيادي إلى محافظة اب قرية المعزبة منطقة العود في محافظة اب .



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