شكرا لقرائتكم خبر عن صدور قرار تعيين خاص بهؤلاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدرت مليشيا الحوثي بصنعاء قرار تعيين جديد وأصدرت المليشيا قرار بتعيين اللواء علي حسين دبيش وكيلا مساعدا لقطاع الامن والشرطة بوزارة الداخلية.



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