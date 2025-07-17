شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور التي مثلت صدمة كبرى لقيادة جماعة الـ.حوثي(لا يصدق) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبدالله صالح صور توضح ضبط أكبر عملية تهريب أسلحة إيرانية تقليدية متطورة كانت متجهة لمليشيا الحوثي الإرهابية مثلت الصور صدمة كبيرة للجماعة



وتُعد هذه العملية ضربة قوية لمحاولات إيران المستمرة لزعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة، وتأكيداً على جاهزية القوات الوطنية في التصدي لمحاولات تهريب السلاح وخطط التخريب الإقليمي.

وبحسب بيان رسمي صادر عن المقاومة الوطنية، تمكنت القوات من اعتراض ومصادرة أكثر من 750 طناً من الذخائر والمعدات العسكرية المتقدمة، شملت مئات الصواريخ من نوع كروز، وصواريخ مضادة للسفن والطائرات، إلى جانب رؤوس حربية وأنظمة توجيه دقيقة، ومكونات إلكترونية حساسة.

كما تضمنت مئات محركات الطائرات المسيّرة، ومعدات للدفاع الجوي، وأنظمة رادار، ومعدات اتصالات، جميعها تؤكد مدى التورط الإيراني في دعم الميليشيا الحوثية بالسلاح والتكنولوجيا الحربية.

ووفقاً لما أكدته مصادر المقاومة، عُثر ضمن الشحنة على كتيبات باللغة الفارسية، كما ثبت تصنيع عدد من الأنظمة المضبوطة داخل منشآت تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية، الخاضعة لعقوبات أمريكية ودولية مشددة.



وتعد هذه العملية إنجازاً استراتيجياً في سياق التزام قوات المقاومة الوطنية بتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، وحماية الأمن الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

