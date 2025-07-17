شكرا لقرائتكم خبر عن شهادات حصرية ووثائق سرية تكشف المستور...اللحظات الأخيرة لعلي عبدالله صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تطلق قناة العربية قريبًا فيلمًا وثائقيًا بعنوان "علي عبدالله صالح.. المعركة الأخيرة"، يسلط الضوء على التحولات الدراماتيكية التي أدت إلى انهيار تحالفه مع جماعة الحوثيين، ويوثق لحظاته الأخيرة التي انتهت باغتياله في صنعاء. العمل يعد إضافة فريدة لفهم تطورات الصراع اليمني من خلال شهادات حصرية.

شهادات حية تكشف كواليس الصراع

يسلط الفيلم الضوء على المواجهات العنيفة التي شهدتها صنعاء أواخر 2017، حيث تحول التحالف بين صالح والحوثيين إلى صراع مسلح مزق العاصمة. يضم العمل مقابلات خاصة، أبرزها مع أحد أبناء الرئيس الأسبق الذي يروي تفاصيل شخصية ومؤثرة عن الساعات الأخيرة قبل مقتله، إلى جانب شهادات مرافقين عسكريين وسياسيين كانوا على مقربة من الأحداث.



الوثائقي يستعرض كيف أدت الانقسامات والخلافات إلى تغيير مسار الحرب اليمنية، مع التركيز على الأحداث الحاسمة التي قادت إلى القطيعة بين صالح والحوثيين. يأتي العمل ضمن سلسلة برامج تهدف إلى تحليل ملفات الصراع الإقليمي، وفق إعلان القناة الذي يبرز أهمية الوثيقة في فهم السياق السياسي.

موعد العرض والتوقعات

من المنتظر أن يُعرض الفيلم قريبًا ضمن البرامج الخاصة بقناة العربية، مما يثير ترقبًا واسعًا بين المهتمين بالشأن اليمني لاستكشاف الجوانب غير المروية سابقًا عن حياة ونهاية الرئيس الأسبق