شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الوشلي.. واشنطن تدرج اثنين من رجال الأعمال الحوثيين على قائمة العقوبات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على اثنين من رجال الأعمال المرتبطين بجماعة الحوثي في اليمن، ضمن جهودها المستمرة لقطع مصادر تمويل الجماعة المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى اليمن، في بيان رسمي، أن العقوبات شملت كلاً من "علي أحمد دغسان طالع" وشقيقه "دغسان أحمد دغسان"، بتهمة إدارة شبكة تهريب نفطية تعمل لصالح الحوثيين عبر شركات واجهة متعددة.



وأوضحت السفارة أن علي دغسان يدير شركة "أبوت للتجارة المحدودة" بالتنسيق مع شقيقه، ويستغلها لجمع الأموال للجماعة من خلال بيع وتهريب النفط، بينما يدير دغسان أحمد شبكة أوسع تضم شركات متعددة مسجلة بأسماء أفراد من عائلته، وتعمل في مجالات التجارة والاستيراد والتصدير.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من فرض واشنطن عقوبات على زيد الوشلي، القيادي الحوثي الذي يرأس شركة إدارة الموانئ الخاضعة لسيطرة الجماعة، والمسؤولة عن تشغيل موانئ الحديدة والصليف.

ووفق البيان، يتولى الوشلي تنسيق عمليات تهريب الأسلحة، بما في ذلك مكونات الطائرات المسيّرة، ويُعد حلقة وصل رئيسية بين الجناحين العسكري والسياسي داخل الجماعة.



وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية مؤخرًا إلى أن العقوبات تأتي ضمن حملة أوسع تستهدف شبكات مالية وتجارية تموّل أنشطة الحوثيين، وسبق أن شملت عشرات الشركات والأفراد المتورطين في تهريب النفط، الأسلحة، والمخدرات.



وكانت السفارة الأمريكية لدى اليمن، نشرت، معلومات جديدة حول القيادي في جماعة الحوثي زيد الوشلي، الذي أدرج مؤخرًا ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، وذلك في إطار تشديد واشنطن ضغوطها على الدوائر الاقتصادية والعسكرية للجماعة المدعومة من إيران.

وتسعى الولايات المتحدة، عبر هذه الإجراءات، إلى تقليص قدرة الحوثيين على تمويل عملياتهم العسكرية وتهديد الملاحة في البحر الأحمر، من خلال استهداف البنية الاقتصادية الخفية التي يعتمدون عليها.