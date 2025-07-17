شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل الأعمال المعروف " بازرعه " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي رجل الأعمال المعروف ومؤسس مجموعة بازرعه التجارية والاستثمارية " أبو بكر عمر بازرعه " عن عمر ناهز 95 عاما .

الحاج بازرعه الذي ولد عام 1930 م نشاطه التجاري في خمسينات القرن الماضي في عدن من خلال تأسيس مجموعة بازرعه عام 1956، وكان الوكيل الحصري لشركة تويوتا ولكزس في الشرق الاوسط .

وتوسعت أنشطة المجموعة لاحقا لتشمل مجالات الاستثمار في الحديد والصلب والقطاع المصرفي وقطاعات أخرى، كما أسس جمعية بازرعه التنموية الخيرية التي تساهم في دعم التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.