شكرا لقرائتكم خبر عن عند تفتيشها كانت المفاجأة...دورية أمنية تشتبه في سيارة على متنها شخصين شرقي اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضبطت دورية أمنية في مديرية القطن، بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن) شخصين بحوزتهما كميات من المخدرات، بعد الاشتباه فيهما.

وقال بيان أمني، إن دورية أمنية تابعة لشرطة القطن، تمكنت من ضبط شخصين على متن سيارة نوع "شاص" وبحوزتهما كمية من الحبوب المخدرة أثناء تنفيذ مهامها الأمنية الروتينية في شوارع المديرية.

وأوضحت شرطة القطن " أن أفراد الدورية اشتبهوا بالمركبة وشرعوا في توقيفها، ليبادر الشخصان بمحاولة المقاومة ورفع السلاح في وجه أفراد النقطة، إلا أن يقظة رجال الأمن وسرعة تعاملهم مع الموقف أدت إلى السيطرة عليهما.

وبعد التفتيش تم العثور على 32 حبة مخدرة كانت بحوزة المتهمين الأول يدعى (ع.هـ.ق) والثاني يدعى (م.ح.هـ)، وقد جرى تسليمهما مع المضبوطات إلى شرطة مديرية القطن لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالتهما للجهات المختصة.