طفل يُضرب بوحشية بعد تسليمه مفتاح سيارة عثر عليه! (صورة مؤلمة)

عدن - ياسمين التهامي - تعرض الطفل البريء ضياء خالد العامري، أحد أبناء مديرية برع، لاعتداء وحشي بالضرب المبرح في العاصمة صنعاء، على يد شخص من محافظة المحويت، وذلك في واقعة لا تمت للإنسانية بصلة.

تكمن تفاصيل الصدمة في أن سبب هذا الاعتداء الوحشي يعود إلى أمانة الطفل. فقد عثر ضياء على مفتاح سيارة في الطريق، وبكل براءة وشرف، قام بالبحث عن صاحبه.

وعندما وجد الشخص الذي ادعى ملكيته للمفتاح، طلب منه ضياء أن يصف لون أو شكل المفتاح للتأكد من أنه فعلاً يعود له، في خطوة تعكس أقصى درجات النزاهة والتحلي بالقيم.

إلا أن المقابل كان صادمًا ومؤلمًا؛ فبدلاً من أن يكافأ الطفل على أمانته النادرة، أو حتى أن يُشكر، قوبل بوحشية غير مبررة. أقدم الشخص المعتدي على ضرب ضياء ضربًا مبرحًا أمام مرأى ومسمع الناس، في مشهد يوحي بغياب القانون والقيم الإنسانية.

هذه الحادثة الفردية تعكس مدى تدهور الأخلاق في بعض الأوساط، وتطرح تساؤلات جدية حول غياب الردع والرقابة، مما يشجع على مثل هذه التصرفات الهمجية. وقد طالبت فعاليات مجتمعية وناشطون بضرورة محاسبة المعتدي وإنزال أقصى العقوبات به، ليكون عبرة لغيره، ولضمان حماية الأطفال من مثل هذه الاعتداءات التي تدمي القلب وتفطر الضمير.