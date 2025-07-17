شكرا لبحثكم عن خبر المحرّمي يلتقي بقيادة مجلس القضاء الأعلى ويؤكد دعمه لاستقلال القضاء وملف المسرحين قسراً والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، اليوم الخميس، بالعاصمة عدن، برئيس مجلس القضاء الأعلى فضيلة القاضي محسن يحيى طالب، والأمين العام للمجلس القاضي سهل محمد حمزة لمناقشة سير عمل السلطة القضائية، والتحديات التي تواجهها في أداء مهامها في مختلف المحافظات المحررة.

وفي مستهل اللقاء، هنأ المحرّمي القاضي سهل حمزة بمناسبة تعيينه أميناً عاماً لمجلس القضاء الأعلى وعضواً في المجلس، متمنياً له التوفيق في مهامه، ومؤكداً دعمه الكامل لاستقلال السلطة القضائية وتعزيز دورها في إرساء العدالة وسيادة القانون.

وفي سياق منفصل، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، مع القاضي سهل محمد حمزة أمين عام مجلس القضاء الأعلى رئيس لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري في المحافظات الجنوبية، آليات تطوير عمل اللجنة، وضمان استمرار استقبال ومعالجة ملفات المسرحين والمبعدين قسراً وفقاً للضوابط القانونية والعدالة الانتقالية.

وأكد المحرّمي حرصه البالغ على متابعة هذا الملف الإنساني والوطني، واستكمال ما تم إنجازه في المراحل السابقة، مشدداً على أهمية تذليل الصعوبات أمام عمل اللجنة، وتمكينها من أداء مهامها بالشكل المطلوب خدمة للحقوق واستعادة الثقة بالمؤسسات.

من جانبه، ثمّن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب جهود عبدالرحمن المحرّمي ودعمه المتواصل للقضاء وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، موضحاً أن هذا الدعم يُعد ركيزة مهمة في سبيل تعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة في مختلف مؤسسات الدولة.

بدوره، عبّر رئيس لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم القاضي سهل محمد حمزة عن شكره للقائد عبدالرحمن المحرّمي على مساندته لجهود إنصاف المسرحين والمبعدين قسراً، مؤكداً مواصلة تطوير آليات عمل اللجنة، بما يسهم في تحقيق العدالة الإدارية وضمان الحقوق لأصحابها، وفقاً لتوجيهات القيادة العليا ومبادئ الإنصاف.