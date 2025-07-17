شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحذيرات من مؤامرة كبرى تستهدف محافظة مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلق الأكاديمي البارز عبدالقادر الخراز تحذيرًا شديد اللهجة من "تحركات تستغل ذرائع غير واضحة" لتنظيم إضرابات في محافظة مأرب، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تخدم "أهدافًا خفية" لجهات أو شخصيات معينة.

وأوضح الخراز في تصريح له أن هذه الإضرابات تستهدف مؤسسات حكومية حيوية، وقد تؤدي إلى "تعطيل أعمال حيوية، مما يسبب ضرراً عاماً وخاصاً على المواطنين". وأعرب عن قلقه من أن بعض الأفراد المشاركين في هذه الإضرابات قد يجهلون الأهداف الحقيقية وراءها، وأنهم يُستغلون لتحقيق مآرب لا تخدم المصلحة العامة للمحافظة.

ولفت الخراز الانتباه إلى ما وصفه بـ"العلاقة المشبوهة" بين هذه التحركات و"شخصيات ارتبطت مؤخراً بمركز صنعاء للدراسات" المعروف بـ"مركز التجربة الكولومبية". وأشار إلى أن هذا المركز قد ارتبط في السابق بمحاولات "تخفيف الضغوط عن مليشيا الحوثي بالغرب عبر استغلال شماعة الأزمة الإنسانية ومؤتمرات السلام الزائف".

يأتي هذا التحذير ليثير تساؤلات جدية حول النوايا الحقيقية وراء هذه الإضرابات المحتملة في مأرب، التي تُعد معقلًا حيويًا ومهمًا، ويُخشى أن تكون جزءًا من أجندة أوسع تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتعطيل الخدمات في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

ودعا الخراز الجهات المعنية والمواطنين إلى اليقظة والانتباه لهذه التحركات، وعدم الانجرار وراء دعوات تهدف إلى إلحاق الضرر بالمؤسسات والخدمات العامة، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ على استقرار مأرب وتفويت الفرصة على من يسعون لإحداث الفوضى.