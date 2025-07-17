شكرا لقرائتكم خبر عن قوات امنية تختطف القطيبي وتنهب مبلغ ضخم في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الناشط الحقوقي انيس الشريك:خرج الشاب محمد محمود سيف حسن القطيبي

قبل اربعه ايام عند الساعة 12 ليلا من منزل والده ومعه مبلغ وقدره 11 الف سعودي وفي طريقة لتسليم المبلغ لاحد الأشخاص "قيمة /الباص "تم ايقافه من قبل إحدى الاطقم/النقاط في المنصورة عدن.

واضاف:

وبعد يومين من الاخفاء اعترفوا بوجود محمد محمود القطيبي لديهم وانه سيتم إطلاق سراحه لكن بشرط عدم تسليم الفلوس والسيارة التابعة للشاب القطيبي وبعد أن طالبوهم بإطلاق سراحه مع السيارة والفلوس تم نفي وجود القطيبي لديهم وكأنهم عباره عن عصابة تقطع .

واختتم:ندعو إلى إطلاق سراحه وإيقاف ثقافة التقطع والاخفاء ومحاسبة من قام بهذه الجريمة "ان جريمة إخفاء الضحايا التي تقوم بها هذه الاجهزة دون اذن من النيابة يعد تعدٍ واضح وانتهاك للقوانين.وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني في نص المواد(2,8) ونص قانون الإجراءات الجزائية والمواد ( 3,4,7,8,9,,23,10,11,21).

