شكرا لبحثكم عن خبر "الهمداني" يبعث رسالة تعزية ومواساة بوفاة رجل الأعمال أبوبكر بازرعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / اعلام البنك

بعث القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك" الاستاذ/ حاشد الهمداني، رسالة عزاء ومواساة للأخ / احمد ابوبكر بازرعة، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الشامل، وإخوانه وكافة آل بازرعة، بوفاة والدهم الفقيد أبوبكر بازرعة الذي وافاه الأجل صباح اليوم الخميس في العاصمة الأردنية عمان اثر مرض الم به.

وقال "الهمداني" في نص تعزيته الأخ / أحمد أبو بكر بازرعة رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الشامل الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الوالد كم الفاضل / أبو بكر بازرعة رحمه الله.

وبهذا المصاب الجلل نتقدم إليكم، نيابةً عن مجلس إدارة وموظفي "كاك بنك"، بأخلص مشاعر العزاء والمواساة، بوفاة والدكم الأكرم رمز الخير والعطاء، أبو بكر بازرعة الذي ترك خلال مسيرته بصمات واضحة في مجالات التنمية والخدمة المجتمعية، وإرثًا طيبًا وذكرى عطرة في قلوب من عرفه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وأسرتكم الكريمة جميل الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون" ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

تقبلوا منا خالص التعازي والمواساة، وغفر الله لنا وله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

**حاشد الهمداني**

القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

لكاك بنك