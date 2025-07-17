شكرا لقرائتكم خبر عن قبالة الساحل اليمني...أول ردّ حوثي بشأن ضبط المقاومة الوطنية سفينة تحمل 750 طن أسلحة إيرانية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم مستشار ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع لجماعة الحوثي، محمد طاهر أنعم، اليوم الخميس، دولة الإمارات على خلفية تقارير إعلامية أشارت إلى ضبط شحنة أسلحة كبيرة يُعتقد أنها كانت في طريقها إلى مدينة المخا الساحلية.

وفي منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال أنعم إن على الإمارات أن "تتخلى عن سياسة ذيل الكلب" في إشارة إلى ما وصفه بضلوع أبوظبي في ترتيب وتمويل تفجير الصراع في اليمن، بحسب تعبيره.



وأضاف أنعم: "كل التحركات وطائرات الشحن العسكرية للساحل المقابل مرصودة"، مشيرًا إلى أن "الكلب نفسه قد هرب من المنطقة وانسحب، ولم يحقق شيئًا، فلا ينبغي لغيره أن يتورط بسياسة ذيله تنفيذًا لطموحاته وخططه".

ويأتي هذا التصريح بعد يوم من إعلان قوات المقاومة الوطنية عن ضبط سفينة تحمل شحنة أسلحة نوعية قُدّرت بأكثر من 750 طنًا، شملت؛ منظومات صواريخ كروز مضادة للسفن، صواريخ أرض-جو متطورة، رؤوس حربية وأنظمة توجيه دقيقة، طائرات مسيرة هجومية (UAVs) ومحركاتها، منظومات دفاع جوي قصيرة المدى، رادارات كشف وتتبع عالية التقنية، أجهزة اتصالات وتنصت مشفرة، صواريخ موجهة مضادة للدروع، مدافع "بي 10" وبنادق قنص بعيدة المدى، وكميات ضخمة من الذخائر المتنوعة.

وكشفت منصة "يوب يوب" المتخصصة في تدقيق المعلومات، إن السفينة أُرسلت من ميناء بندر عباس الإيراني إلى ميناء المخا، وشملت صواريخ كروز وطائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي ورادارات متطورة.

وأشارت المنصة إلى أن السفينة التي كانت تقل الشحنة مسجّلة في سلطنة عمان، وتم تتبع مسارها عبر أدوات مراقبة ملاحية عالمية، وسط تساؤلات حول هوية الجهات المستفيدة من الأسلحة ومسؤولية الأطراف الإقليمية عن تصعيد الصراع.