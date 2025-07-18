شكرا لقرائتكم خبر عن اليكم القصة الكاملة التي حيرت أمن إب...طفل يثير دهشة اليمنيين بعد إنفاقه مئات الآلاف على "أصدقاء وسلاح وهيلوكس" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت واقعة غريبة من نوعها دهشة واستغراب السلطات الأمنية والمجتمع المحلي في محافظة إب، وذلك بعد ضبط طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، يدعى عمر بكيل مصلح الجوبة، وهو يقود سيارة من نوع تويوتا هيلوكس موديل حديث، وبحوزته مبلغ مالي كبير بالعملتين السعودية واليمنية.



ووفقًا لمصادر أمنية، فقد وقع حادث مروري للطفل في منطقة المجعارة بمحافظة إب، ليتم نقله إلى القسم الشرقي في المدينة من قبل عُقال الحي، الذين قاموا بتسليمه إلى الجهات الأمنية، مع المبالغ التي كانت بحوزته، والتي بلغت 21 ألف ريال سعودي و20 ألف ريال يمني.



وبعد تحريات مكثفة وتتبع للمعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى والد الطفل، الذي حضر واستلم ابنه رسميًا من القسم، إضافة إلى الأموال التي كانت معه، وفق محضر رسمي يوثق تفاصيل الواقعة.



تفاصيل القصة تذهل الجميع



تشير المعلومات إلى أن والد الطفل يعمل كتاجر كبير في منطقة الحثيلي بصنعاء، ويمتلك عدة فروع تجارية، وينحدر من أصول تعود إلى ما بين العدين وحزم العدين بمحافظة إب. وبحسب التحقيقات، فقد أقدم الطفل عمر على سرقة مبلغ يقدر بـ300 ألف ريال سعودي من خزنة والده دون علمه، قبل أن يبدأ في إنفاقه بشكل غير متوقع.



ووفقًا للمصادر، فقد قام الطفل بتوزيع جزء من المبلغ، حيث سلم 60 ألف ريال سعودي لعمه، و50 ألفًا لأحد أصدقائه، كما اشترى بندقيتين نوع "إي كي" لصديقين، وبندقية من نوع جفري لصديق ثالث، إضافة إلى مسدس نوع "مكروف" وهاتف محمول، واللذين تمت سرقتهما لاحقًا في صنعاء.



كما قام الطفل، وبطريقة مثيرة للدهشة، بطلب سيارة من أحد جيرانه في صنعاء، والذي بدوره ساعده في تسجيل سيارة هيلوكس باسم الطفل رسميًا. ورغم صغر سنه، كان الطفل على دراية تامة بقيادة السيارات، لكنه استعان بصديق له لقيادتها إلى منفذ "معبر"، قبل أن يتوقف الصديق ويعود إلى صنعاء بعد أن حصل على خمسة آلاف ريال سعودي.



أكمل الطفل رحلته بمساعدة شخص آخر، دفع له عشرين ألف ريال يمني مقابل إيصال السيارة إلى إب، حيث قرر زيارة شلال المشنة بعد أن سمع كثيرًا عنه، لكنه أخطأ الطريق، ودخل إلى منطقة المجعارة، حيث وقع الحادث بسبب ضيق الشارع وانحداره.



عقب الحادث، تدخل عقال الحي وقاموا بتسليمه مع المبلغ الذي بحوزته إلى القسم الشرقي، والذي بدوره وثق الواقعة بمحضر رسمي تم تسليمه لوالده، متضمنًا تفاصيل إنفاق المبالغ، وأسماء من تم تسجيل السيارة والبنادق بأسمائهم.



الأب يبدأ باستعادة الأموال والممتلكات



أفادت المصادر أن والد الطفل، والذي صُدم من تصرفات ابنه، بدأ باتخاذ إجراءات قانونية لاستعادة المبالغ والمقتنيات التي تم توزيعها من قبل الطفل، بما في ذلك الأسلحة النارية والهاتف.



وتعد هذه القصة من أغرب القصص التي شهدتها محافظة إب مؤخرًا، وأثارت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي تحت وسم #قصة_الموسم_بالتفصيل.