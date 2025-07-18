شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات كبيرة تنطلق...الرئيس العليمي يأمر قوات المنطقة العسكرية الأولى في حضرموت بالتحرك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفع الجيش اليمني بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المديريات الصحراوية في محافظة حضرموت، تنفيذًا لتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن التعزيزات انطلقت بقيادة اللواء الركن صالح محمد الجعيملاني، قائد المنطقة العسكرية الأولى وقائد اللواء 37 مدرع، وذلك في إطار خطة لتوسيع الانتشار العسكري وتعزيز الاستقرار في المناطق الحدودية والصحراوية.

وتأتي هذه التحركات بعد لقاء جمع اللواء الجعيملاني بقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، تم خلاله الاتفاق على تنفيذ دوريات مشتركة ونشر قوات أمنية لتأمين المنافذ البرية وتعزيز التنسيق الميداني بين المناطق العسكرية.

وأكد اللواء الجعيملاني أن هذه التعزيزات جزء من عملية قتالية واستطلاعية تهدف إلى تثبيت الوجود العسكري وتحصين المناطق الصحراوية من أي اختراقات أمنية، بالتنسيق مع قيادة المنطقة الثانية ومحور الغيضة.

وشدد الجعيملاني على أن القوات المسلحة في أتم الجاهزية ولن تسمح بأي تهديد للسلم العام، وأنها ملتزمة بحماية الأمن والاستقرار في كافة ربوع الوطن.