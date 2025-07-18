شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالـ"فيديو" كانت قادمة من مناطق سيطرة الحوثي.. أمن الوديعة يعثر على مفاجأة صادمة في ملابس نسائية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحبطت قوات أمن وحماية منفذ الوديعة الحدودي محاولة تهريب أكثر من 15 ألف قرص من حبوب الكبتاجون المخدرة كانت متجهة إلى المملكة العربية السعودية. كشفت هذه العملية النوعية عن أساليب تمويه متطورة تستخدمها شبكات التهريب.

وأوضح المقدم عمر يحيى حزام غيثان، قائد المسار العسكري في كتيبة أمن وحماية المنفذ، أن الكمية المضبوطة بلغت 15,920 قرصًا. كانت هذه الأقراص مخبأة بإحكام داخل أزرار ملابس نسائية ووضعت في مركبة من نوع لاندكروزر موديل 2004، قادمة من مناطق خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأضاف غيثان أن عملية الكشف تمت خلال تفتيش دقيق نفذته الفرق الأمنية، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمكافحة التهريب. تم تحريز المواد المصادرة وفقًا للإجراءات القانونية، وتسليم السائق مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ التدابير النظامية اللازمة.

وأكد غيثان أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من النجاحات التي تحققها الكتيبة في مواجهة محاولات التهريب المتكررة، على الرغم من اعتماد المهربين على أساليب تمويه معقدة ومتغيرة. وشدد على أن أفراد الكتيبة يواصلون أداء واجبهم الوطني بدرجة عالية من الجاهزية والاستعداد، لحماية أمن الوطن ومنع تسلل أي مواد تضر بالمجتمع أو تهدد استقراره.