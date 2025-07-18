شكرا لقرائتكم خبر عن احمد علي يسامح جماعة الحوثي! (اعلان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اصدر نجل الرئيس الاسبق علي عفاش وقائد جيشه العائلي (الحرس الجمهوري والقوات الخاصة) سابقا، اعلانا في ذكرى انقضاض والده على كرسي حكم اليمن (17 يوليو) بعد اغتيال رئيسين (الحمدي والغشمي)، تضمن تنازلا عن دم والده وعفوا عن جماعة الحوثي التي قتل بنيرانها في المواجهات بين الجانبين بعد انفضاض شراكتهما في الانقلاب.

جاء هذا في كلمة بثتها قناة "اليمن اليوم" المملوكة لأحمد علي عفاش، بنسختها التي تبث من العاصمة المصرية القاهرة، ليل الاربعاء (16 يوليو)، بمناسبة الذكرى (46) لتولي والده حكم اليمن في 17 يوليو 1978م، عقب اغتيالين يتهم بالضلوع فيهما للرئيس أحمد حسين الغشمي بعد اقل من 7 اشهر على اغتيال سلفه الرئيس ابراهيم محمد الحمدي.

وتجاهل احمد علي عفاش، في كلمته، أي اشارة إلى جماعة الحوثي الانقلابية، أو تحالف والده معها في اسقاط الدولة والانقلاب على الرئيس هادي والحكومة، وفي سلطات الانقلاب، قبل انفجار الصراع بينهما على تقاسم غنائم الانقلاب في السلطة والثروة، واندلاع المواجهات المسلحة بينهما لتنتهي بمصرع والده مطلع ديسمبر 2017م وفرار طارق عفاش.

وفقا لمراقبين سياسيين من تيارات متباينة، فإن "صمت احمد علي عفاش منذ مقتل والده نهاية 2017م، وهذا التجاهل من جانبه لجماعة الحوثي الانقلابية، في كلمة مكرسة لذكرى والده، يجاهر بتنازله عن دم والده وعفوه عن جماعة الحوثي واستعداده للتحالف معها مجددا ضد الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا".

وزعم احمد علي عفاش، أن "هذا اليوم الـ17 من يوليو يصادف ذكرى وطنية عزيزة تحتل مكانتها في وجدان أبناء شعبنا وفي تاريخ وطننا العزيز". بوصفه يوم تولي والده مقاليد السلطة في شمال اليمن و"مثّل محطة مفصلية في تاريخ اليمن المعاصر، اقترن بتحديات صعبة وخطيرة عاشها اليمن حينذاك، وكان التقدم إلى كرسي الرئاسة يمثّل تحديًا كبيرًا".

معتبرا تولي والده الرئاسة تضحية كبيرة، بقوله: "فقد اليمن وعلى مستوى شطريه أكثر من حياة 3 رؤساء في إطار صراعات السلطة وظروف محلية وإقليمية ودولية بالغة التعقيد. ولكن الزعيم الشهيد تقدم الصفوف بشجاعة وعزيمة، وحمل روحه وكفنه في يديه مستبسلاً من أجل تحمُّل المسؤولية الجسيمة، وتولى قيادة مسيرة الوطن في أصعب ظرف عاشه".

وأقر باستغلال والده منصبه العسكري لتولي رئاسة البلاد، قائلا: "لقد جاء الزعيم الشهيد القائد، من صفوف الشعب وقواته المسلحة الباسلة". زاعما أنه "وخلال سنوات قلائل تجاوز الوطن الكثير من الصعاب وتحققت انطلاقة متميزة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية". وبدأت ما سماها "قصة كفاح ونجاح سجلها التاريخ بأحرف من نور".

ناسبا انجازات رؤساء سابقين الى والده، وبخاصة الرئيس الحمدي، قائلا: "وفي مجال سد الفراغ السياسي بتأسيس المؤتمر الشعبي العام وتعزيز التلاحم الوطني". كما زعم ان من انجازات والده "بناء قوات مسلحة وأمن قوية ومتطورة برؤية وطنية واسعة ومؤسسية مستوعبة لكل أبناء الوطن". في حين أكدت الاحداث أنه كان جيشا عائليا مسخرا لحماية حكمه ونفوذ أسرته.

كما نسب لوالده انجازات أخرى سبقه للترتيب لها رؤساء سابقين، وقال: "وفي عهده تم تحقيق العديد من المنجزات الوطنية الاستراتيجية في مقدمتها إعادة تحقيق وحدة الوطن في الـ22 من مايو 1990م، وحل مشكلات الحدود وملفاتها الشائكة عبر الحوار والتفاهم وبمبدأ لا ضرر ولا ضرار، وفي المقدمة حل ملفات الحدود العالقة مع الأشقاء في السعودية وسلطنة عمان".

ورغم زعمه أن والده "أولى اهتمامًا كبيرًا بسيادة اليمن ووحدة ترابه الوطني وتحصين القرار الوطني من التدخلات الخارجية والتمسُّك بالهُوية اليمنية الجامعة"، فقد برر انتكاسة احتلال اريتريا ارخبيل جزر حنيش اليمنية بما سماه "انتهج الزعيم خيار السلام والتفاهم سبيلاً لحل كافة المشكلات" وأنه " حل مشكلة جزر حنيش مع الجيران في إريتريا عبر اللجوء للتحكيم الدولي".

متحدثا عن أن "اليمن شهد في عهده مرحلة من البناء والتنمية والنهوض على مختلف الأصعدة وفي مقدمتها تعزيز بناء مؤسسات الدولة، وفرض سيادتها على مختلف أنحاء الوطن، حيث تم استخراج النفط والغاز، وشق الطرقات، وبناء المدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات والسدود، وتطوير الموانئ والمطارات، محققاً بذلك عدالة التنمية على مستوى محافظات الوطن".

وتجاهل نجل عفاش، إقرار الكتب السنوية للجهاز المركزي للإحصاء في عهد حكم والده بأن خدمات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي لم تصل نصف الشعب وظلت نسبة تغطيتها دون 35%، واستمرار نسبة الامية 54% وارتفاع معدلات التسرب من المدارس بسبب الفقر المدقع الذي تجاوز 35% من الشعب جراء بطالة 40% من حجم قوة العمل بالبلاد.

كما تجاهل أن ما تحدث عنه من مشاريع تنمية يجمع المتخصصون والباحثون انها "ظلت تشيد بنهج الحلول المؤقتة وهدف سد حاجة انية لا مستقبلية"، ويتفقون في أن "توزيعها الجغرافي ظل يرتكز على معايير شراء الولاءات والاصوات الانتخابية"؛ فضلا عن اعتمادها على المنح والمساعدات الخارجية الاقليمية والدولية، وقروض البنك الدولي وصناديق التنمية بالمنطقة".

وتحدث عن انجاز والده ما سماه "وتوفير الأمن والأمان لكل أبناء الوطن"، في وقت تشهد وقائع الاحداث بعهد والده، تفاقم الحروب القبلية والثأرات والتقطعات القبلية واختطاف المواطنين والسياح الاجانب، وجرائم البسط على الممتلكات الخاصة ونهب الاراضي الخاصة واراضي وعقارات الدولة، وتخريب منشآت الكهرباء وانابيب النفط والغاز، وغيرها من مظاهر الانفلات.

زاعما "نعيم الحرية" بعهد والده، بقوله: "وفي عهده شهدنا العديد من الانتخابات التنافسية، الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وإنشاء المنابر الديمقراطية التي عبَّر من خلالها أبناء الشعب عن أنفسهم وآرائهم بكل حرية ودون قيود غير قيود القانون". متجاهلا اختطافات السياسيين والصحفيين وضحايا قمع التظاهرات والاحتجاجات، وضحايا قصف المواطنين بزعم مكافحة الارهاب.

وتابع القفز على الوائع وحقائقه، بتلميع عهد حكم والده وأسرته، بقوله: "لقد كان الزعيم رجل دولة من الطراز الأول أحب شعبه فأحبه وبذل حياته من أجل وطنه مُقدّمًا أغلى ما يملك، وهي حياته وروحه، في سبيل كرامة شعبه وحريته ودفاعًا عن الثورة والجمهورية". من دون الاشارة الى انقلاب والده وجيشه العائلي وجماعة الحوثي على الرئيس هادي والحكومة في 2014م.

واختتم نجل عفاش، احمد علي، كلمته بتقديم نفسه أمام الموالين لوالده، بوصفه نسخة منه وسيكون "المنقذ والمخلص لليمن"، بقوله: "وفي هذه الذكرى الخالدة، نترحم على روح الزعيم الذي يفتقد الشعب اليوم وجوده وعهده كثيرًا في ظل ما يعانيه من ظروف وتحديات صعبة،.. وونجدد العهد بأننا سنظل على دربه سائرين أوفياء لتراثه وقيمه ومبادئه، ومستلهمين نضاله ومواقفه".

مضيفا: "وحريصين كما ظل دومًا، منتصرين لشعبنا ووطننا، ومدافعين عن كل ما يصون مصالحهما ويحقق التطلعات الوطنية المنشودة على دروب استعادة الدولة ومبادئ الحرية والكرامة والسيادة والبناء، وفي ظل يمن موحد قوي ومزدهر". من دون الاشارة الى خضوع اليمن للوصاية الدولية واحتلال التحالف بقيادة السعودية والامارات ومليشياته المحلية الانفصالية العابثة.