رسالة ومناشدة عاجلة من أبناء منطقة شكع بمديرية الحصين للقيادة العلياء بمحافظ الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ..

(أوقفوا العبث والإضرار بمصالحنا العامة)

عبدالقوي الفلسكي / الضالع

أعلن أبناء قرية المعزبة والخربة والقرى المجاورة في منطقة شكع بمديرية الحصين محافظة الضالع رفضهم الكامل لأي عمل أو حفر يؤدي الإضرار بماء المكلة الواقعة في شعب المكلة في منطقة المعزبة والتي تُعد البئر الوحيد التي يستقي منها المواطنون في هذه القرى منذ عشرات السنين . وإن اي محاولة لأي طرف الإضرار بهذه البئر (المكله) سيكون إضراراً بالمنطقة وسكانها وتدمير متعمد للمصلحه الأهلية العامة

كما يدين ويستنكر أهالي قرية المعزبة والخربة وماحولها كل الأطراف والجهات المعنية التي رخصت وسمحت لأي طرف بحفر بئر ارتوازية بجانب هذه المكله دون النظر بما يمكن أن تسببه من ضرر للأهالي . ومتجاهلة الصالح العام لمصلحة الفرد مخالفين بها كل الأعراف والمسؤولية التي من المفترض أن يكونوا هم الاولى بتحملها والواجبة عليهم شرعاً وقانونً . متجردين من أي شعور بالمسؤولية

كما يحمل أهالي هذه القرى كل المسؤولية للجهات التي صرفت التراخيص ووقعت على أوراق حفر البئر بجانب مكلة الأهالي وللجهة الأمنية التي حاولت ادخال الحفار عنوة بقوة السلاح وقامت بمعية مجموعة من الخارجين عن القانون بالاعتداء على أهالي المنطقة وإطلاق النار على سكان ومنازل القرية واعتقال عدداً من شبابها وأثارت الرعب بين أوساط الناس في سابقة لم يحدث قبلها في المنطقة

ويرفع أهالي وأعيان ووجهاء هذه القرى شكوى عامة إلى قيادة المحافظة في السلطة المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الأمن والحزام الأمني ضد تلك الجهات التي تحاول الأضرار بمصالح المواطنين في هذه القرى والاعتداء الذي حصل فيها موثقين كل تفاصيل الاعتداء بالصور والوثائق الكاملة . طالبين من الجهات العلياء محاسبة المتورطين في هذه الفوضى والاعتداء على مصالح الناس واتخاذ الإجراءات الازمة بحقهم

كما يطالب الأهالي كل الجهات العلياء في المحافظة بإيقاف العبث والعشوائية والفوضى وغياب القانون التي تعيشه المنطقة والمديرية بشكل عام . والذي أثار النعرات والاقتتال بين المواطنين وضياع المصالح العامة وتسيد المصالح الخاصة دون أي مسؤولية من أصحاب المسؤولية

ووقع بهذ الخصوص أهالي وأعيان ووجهاء قرية المعزبة والخربة وألقرى المجاورة عريضة عامة موقعة من الجميع بخصوص رفضهم لأي عمل أو حفر خاص بالقرب من مكلة المواطنين والإضرار بها لكونها مصدر مياة الشرب الوحيد لهم والوقوف ضد اي جهه تسمح بذلك . وتطالب عبرها الجهات العلياء بالوقوف معهم حرصاً على مصالح الناس والعامة

وتُعتبر بئر المكلة أقدم مصدر ماء للشرب في المنطقة والتي يشرب منها كل اهالي هذه القرى منذ سنوات طويلة وشربت منها كل الأجيال التي عاشت هنا . ويحافظ عليها السكان منذ أن سكنوا هذه الارض من أي اعتداء أو إضرار حفاظاً على مصدر شربهم وشرب ابنائهم من بعدهم