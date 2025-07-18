شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل يكشف عن خطأ قاتل ارتكبه قائد طائرة هندية تحطمت وعلى متنها 260 شخصا (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن تسجيلا صوتيا يوثق حوارا بين طياري رحلة "إير إنديا" التي تحطمت الشهر الماضي، يشير إلى أن القبطان قام بقطع تدفق الوقود إلى محركي الطائرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على التقييم الأولي الذي أجراه مسؤولون أمريكيون للأدلة التي جمعت في سياق التحقيق بحادث التحطم الذي وقع في 12 يونيو بمدينة أحمد أباد في الهند، وأسفر عن مقتل 260 شخصا.

ووفقا للتقرير، فقد تساءل مساعد الطيار، الذي كان يقود طائرة "بوينغ 787 دريملاينر" عن سبب قيام القبطان الأكثر خبرة بتحريك مفاتيح الوقود إلى وضعية "الإيقاف"، وذلك بعد ثوان فقط من إقلاع الطائرة من المدرج.

وكان الطياران المعنيان هما القبطان سومييت سابهاروال ومساعده كلايف كندر، اللذان يملكان خبرة طيران بلغ مجموعها 15638 ساعة و3403 ساعات على التوالي.

ولم تصدر أي تعليقات فورية من مكتب التحقيق في حوادث الطيران الهندي (AAIB)، أو المديرية العامة للطيران المدني، أو وزارة الطيران المدني، أو شركة "إير إنديا"، أو النقابتين الممثلتين للطيارين الهنود، ردا على طلبات وكالة "رويترز" للتعليق على تقرير "وول ستريت جورنال". كما امتنعت شركة "بوينغ" عن التعليق.

وكان التقرير الأولي الذي أصدره مكتب التحقيق في حوادث الطيران في الهند قد أشار إلى أن مفاتيح الوقود انتقلت من وضعية "التشغيل" إلى "الإيقاف" بفارق ثانية واحدة بعد الإقلاع مباشرة، دون أن يحدد التقرير الكيفية التي تم بها ذلك.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أنه بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة، تم نشر مصدر طاقة احتياطي يعرف باسم "توربين الهواء الديناميكي"، وهو ما يشير إلى فقدان الطاقة من المحركات.

وسمع أحد الطيارين عبر مسجل صوت قمرة القيادة وهو يسأل الآخر عن سبب قطع الوقود، ليرد عليه الطيار الآخر بأنه لم يقم بذلك، بحسب ما ورد في التقرير.

وبسبب توقف تدفق الوقود إلى المحركات، بدأت الطائرة المتجهة إلى لندن بفقدان الدفع. وبعد أن بلغت ارتفاعا قدره 650 قدما، بدأت بالهبوط.

وقد أعيدت مفاتيح الوقود في كلا المحركين إلى وضعية "التشغيل"، وحاولت الطائرة تلقائيا إعادة تشغيل المحركات، وفقًا للتقرير.

لكن، وبحسب ما أفاد به خبير سلامة الطيران جون نانس لوكالة "رويترز"، فإن الطائرة كانت على ارتفاع منخفض وسرعة بطيئة تمنعها من التعافي.

وقد اصطدمت الطائرة ببعض الأشجار ومدخنة قبل أن تتحطم على شكل كرة نارية في مبنى تابع لحرم كلية طبية قريبة، ما أدى إلى مقتل 19 شخصا على الأرض و241 من أصل 242 راكبا كانوا على متن الطائرة.

وفي مذكرة داخلية أصدرها يوم الإثنين، قال الرئيس التنفيذي لشركة "إير إنديا"، كامبل ويلسون، إن التقرير الأولي لم يشر إلى وجود أعطال ميكانيكية أو تقصير في أعمال الصيانة، مؤكدا أن جميع إجراءات الصيانة المطلوبة قد أنجزت.

كما لم يتضمن تقرير مكتب التحقيق في حوادث الطيران الهندي أي توصيات تتعلق بالسلامة موجّهة إلى شركة "بوينغ" أو الشركة المصنعة للمحركات "جنرال إلكتريك".

وبعد صدور التقرير، أصدرت كل من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وشركة "بوينغ" بشكل خاص إشعارات تفيد بأن أقفال مفاتيح الوقود في طائرات "بوينغ" آمنة، بحسب وثيقة اطّلعت عليها "رويترز" وأكدها أربعة مصادر مطّلعة.

وقال نانس إن الأدلة الظرفية المتزايدة تشير إلى أن أحد أفراد الطاقم هو من قام بقلب مفاتيح وقود المحرّكات، لعدم وجود "تفسير منطقي آخر" يتّسق مع المعلومات المتاحة حتى الآن.

ومع ذلك، شدد على أن المحققين "لا يزالون بحاجة إلى التعمق في جميع العوامل" واستبعاد أي أسباب أخرى محتملة قد تكون ساهمت في الحادث، وهو ما يتطلب وقتًا.

المصدر: "نيويورك بوست"